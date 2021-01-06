نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عربية النواب" تطالب المجتمع الدولي بتنفيذ رؤية السيسي لتسوية القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، من المجتمع الدولي بصفة عامة ومن الأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة الاخذ برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتسوية القضية الفلسطينية.

وثمن " أباظة " في بيان له، اليوم الأربعاء، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القضية الفلسطينية هي جوهر قضايا الشرق الأوسط، وأن تسويتها ستغير واقع المنطقة بأسرها إلى الأفضل، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون على المستوى الإقليمي وتقويض الإرهاب والفكر المتطرف.

وأعلن "أباظة" اتفاقه التام مع تأكيد الرئيس السيسي خلال لقائه ستيفن منوشن مع وزير الخزانة الأمريكي وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة على أن ذلك التقدير نابع من خبرة طويلة وواقع عاشته مصر التي كانت سباقة في انتهاج مسار السلام في المنطقة منذ أكثر من أربعة عقود، وهو المسار الذي استشرفت من خلاله السبيل الأمثل لتسوية القضايا سياسيًا وتحقيق الاستقرار ومن ثم الالتفات إلى البناء والتنمية من أجل صالح الشعوب والأجيال القادمة.

وقال عضو مجلس النواب، إن موقف مصر قيادة وحكومة وشعبًا من القضية الفلسطينية واضح أمام العالم كله فهي دائمًا تطالب بضرورة حصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والوقف الفوري لبناء المستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

