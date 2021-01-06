موعد مباراة المقاولون اليوم والقنوات الناقلة

يدخل فريق المقاولون العرب اليوم الأربعاء امام فريق النجم الساحلي.

موعد مباراة المقاولون في الكونفدرالية

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً في الجولة ال32 من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي"الكونفيدرالية".

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة المقاولون العرب والنجم الساحلى فى الدور التمهيدى الأول لكأس الكونفدرالية ومن المقرر تقام المباراة علي ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.

وقبل خوض المباراة ضربة قوية موجهة للفريق وذلك بسبب إصابة مدرب الفريق عماد النحاس وعلاء عبد الغنى المدرب العام مع البعثة بعد ثبوت إصابتهما و تأكد إيجابية مسحة الثنائي و يجري الآن العزل المنزلي لحين اجراء مسحة جديدة.

وبعد غياب ١٠ لاعبين ما بين إصابات بفيروس كورونا أو إصابات عضلية، درس المقاولون العرب مباريات النجم الساحلي بالدوري التونسي، آخرها الترجي التي خسر أمامه بنتيجة.

ويسعي فريق المقاولون العرب اليوم الفوز علي فريق النجم الساحلي ،وكانت اخر مواجهات في الدوري الممتاز امام فريق البنك الأهلي بنتيجة 2/0 ،ويحتل المركز ال17 في ترتيب جدول الدوري برصيد 3 نقاط من أصل 4مباريات خاضها ،بينما فريق النجم الساحلي يحتل المركز 6 برصيد 9 نقاط من أصل 5 مباريات .

تشكيل النجم الساحلي المتوقع

حارس المرمى: أيمن المثلوثي. خط الدفاع: وجدي كشريدة – صدام بن عزيزة – مرتضى بن وناس – صالح الحربي.

خط الوسط: سليم بوخشنوش – محمد أمين بن عمر- داروين جونزاليس.

الهجوم: ياسين الشيخاوي – سليماني كوليبالي – رضوان زردوم.

تشكيل المقاولون العرب المتوقع:

حارس المرمى: حسن شاهين. خط الدفاع: أمير عابد – فاروق نور الدين – خالد الحسيني – حسن الشامي.

خط الوسط: محمد مجلي – إبراهيم صلاح - محمد عصام – يوسف الجوهري – أحمد شكري.

الهجوم: محمد سالم.

الجدير بالذكر أن نادي المقاولون العرب يستعد لمباراة امام فريق سيراميكا كيلوبترا يوم 12/1 في تمام الساعة الخامسة مساءً عقب عودتة من مباراتة امام فريق النجم الساحلي ،وامام فريق بيراميدز يوم 16/1 في تمام الساعة الخامسة حيث يسعي عماد النحاس مدرب المقاولون العرب في الانتصار في المباريات القادمة في الدوري الممتاز لتحسين مكانتة في ترتيب الدوري خوفاً من استمرارية اداء الفريق للاسوء وهبوطة للقسم الثاني .