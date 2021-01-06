موعد مباراة المقاولون اليوم والقنوات الناقلة

المقاولون ضد النجم الساحلي
يدخل فريق المقاولون العرب اليوم الأربعاء امام فريق النجم الساحلي.
موعد مباراة المقاولون في الكونفدرالية
وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً في الجولة ال32 من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي"الكونفيدرالية".
وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة المقاولون العرب والنجم الساحلى فى الدور التمهيدى الأول لكأس الكونفدرالية ومن المقرر تقام المباراة علي ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.
وقبل خوض المباراة ضربة قوية موجهة للفريق وذلك بسبب إصابة مدرب الفريق عماد النحاس وعلاء عبد الغنى المدرب العام مع البعثة بعد ثبوت إصابتهما و تأكد إيجابية مسحة الثنائي و يجري الآن العزل المنزلي لحين اجراء مسحة جديدة.وبعد غياب ١٠ لاعبين ما بين إصابات بفيروس كورونا أو إصابات عضلية، درس المقاولون العرب مباريات النجم الساحلي بالدوري التونسي، آخرها الترجي التي خسر أمامه بنتيجة.
ويسعي فريق المقاولون العرب اليوم الفوز علي فريق النجم الساحلي ،وكانت اخر مواجهات في الدوري الممتاز امام فريق البنك الأهلي بنتيجة 2/0 ،ويحتل المركز ال17 في ترتيب جدول الدوري برصيد 3 نقاط من أصل 4مباريات خاضها ،بينما فريق النجم الساحلي يحتل المركز 6 برصيد 9 نقاط من أصل 5 مباريات .
تشكيل النجم الساحلي المتوقع
حارس المرمى: أيمن المثلوثي. خط الدفاع: وجدي كشريدة – صدام بن عزيزة – مرتضى بن وناس – صالح الحربي.
خط الوسط: سليم بوخشنوش – محمد أمين بن عمر- داروين جونزاليس.
الهجوم: ياسين الشيخاوي – سليماني كوليبالي – رضوان زردوم.
تشكيل المقاولون العرب المتوقع:
حارس المرمى: حسن شاهين. خط الدفاع: أمير عابد – فاروق نور الدين – خالد الحسيني – حسن الشامي.
خط الوسط: محمد مجلي – إبراهيم صلاح - محمد عصام – يوسف الجوهري – أحمد شكري.
الهجوم: محمد سالم.
الجدير بالذكر أن نادي المقاولون العرب يستعد لمباراة امام فريق سيراميكا كيلوبترا يوم 12/1 في تمام الساعة الخامسة مساءً عقب عودتة من مباراتة امام فريق النجم الساحلي ،وامام فريق بيراميدز يوم 16/1 في تمام الساعة الخامسة حيث يسعي عماد النحاس مدرب المقاولون العرب في الانتصار في المباريات القادمة في الدوري الممتاز لتحسين مكانتة في ترتيب الدوري خوفاً من استمرارية اداء الفريق للاسوء وهبوطة للقسم الثاني .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة المقاولون اليوم والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.