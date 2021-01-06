سولاف درويش .. أفضل برلمانية لـ 2020 باستفتاء دوت الخليج

فازت النائبة البرلمانية سولاف درويش بلقب أفضل برلمانية للعام 2020، حيث نجحت القيادية في حزب حماة الوطن، ووكيل لجنة القوى العاملة في أن تحوز أكبر قدر من نسب التصويت لرواد موقع دوت الخليج وجمهور القراء عموما، الأمر الذي يفسره أدوارها الهامة والنوعية داخل وخارج أروقة البرلمان.

نزاهة وحيادية

وتقصى دوت الخليج أقصى درجات النزاهة والشفافية في إجراء الاستفتاء الذي جرى بين مجموعة من الوجوه الحزبية والبرلمانية بمنتهى التجرد والحيادية، والذي أسفر عن حصول النائبة سولاف درويش على عدد أصوات بلغ 600937 بنسبة 48%، فيما توزعت النسب الباقية على النائبة المخضرمة هالة أبو السعد، والكادر البرلماني النسائي مايسة عطوة.

وتشغل النائبة سولاف درويش منصب وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان ، وعضو المكتب السياسي بإئتلاف "دعم مصر"، حيث كان للنائبة عدد من المواقف المشرفة التي سجلتها دفاعا عن الدولة المصرية وقياداتها وأبناء شعبها على طول الخط، حيث أقدمت على اقتراح مشروع قانون لتجريم الإساءة إلى قوات الجيش والشرطة، وتشريع آخر للنهوض باللغة العربية وحمايتها، وتعديلات هامة على أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

صولات وجولات

وكان للنائبة سولاف درويش صولات وجولات في الانتصار لحقوق الموظفين والعمال، من خلال موقعها القيادي ودورها الريادي في لجنة القوى العاملة بالبرلمان، والتي ترأسها النائب جبالي المراغي، حيث امتازت درويش بحالة من الدأب والالتزام بكافة مقتضيات العمل النيابي على الأصعدة التشريعية والرقابية.

كما سجلت النائبة سولاف درويش مجموعة من المواقف المشرفة وذلك خلال دأبها على تقديم مشروعات القوانين التي أنتصرت فيها للمرأة، حيث ظلت على مدار الأعوام السابقة، أحد أشرس المدافعين عن حقوق المرأة وضرورة تمكين سيدات مصر، وضرورة الدفع والاستفادة بكافة الكوادر النسائية، واضطلعت بتقديم قوانين لتجريم إهانة المرأة، وأظهرت إلماما فائقا بأحوال ومتطلبات الأسر المصرية، وعملت على الارتقاء بأحوالهم.

وكان قد فاز النائب أشرف رشاد في الاستفتاء الذي عقده موقع دوت الخليج، وذلك بواقع عدد من الاصوات بلغ، 600079 بنسبة 78%، وذلك في خانة أفضل شخصية حزبية مؤثرة في العام 2020، بالإضافة للنائب مصطفى بكري بعدد أصوات بلغ 210047 صوت بنسبة 75%، من إجمالي المصوتين اللذين استمر تصويتهم لـ 4 أيام متتالية بفئة أفضل برلماني للعام 2020.