فيديو.. يُنير الدرب ... رسالة خاصة من الدكتور صلاح فوزي لـ موقع دوت الخليج

وجه الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، بجامعة المنصورة، عضو لجنة إعداد دستور مصر 2014، رسالة لموقع دوت الخليج برئاسة الكاتب الصحفي عمرو الديب، والذي تمثل تجربة شبابية تضم العديد من الكوادر ذوي الخبرات الشبابية، مؤكدًا علي أن تلقى دعوة الحضور لندوة الموقع بشوق المُحبين، وسعادته تزداد بالمناقشة والحوار إذا جلس بجواره المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضو لجنة إعداد دستور مصر 2014، وهو الضيف الثاني بندوة موقع دوت الخليج، خاصة وأننا تزاملنا سويا في لجنة الخبراء لإعداد دستور مصر 2014، وتشاركنا أيضا في مراجعة دستور ليبيا من خلال الأمم المتحدة.

الدكتور صلاح فوزي بضيافة موقع دوت الخليج

جاء ذلك في حديثه بندوة موقع دوت الخليج، لتقيين الاستحقاقات الدستورية 2020، مؤكدا على أنه يكون في قمة سعادته أيضا بالحديث والنقاش مع رجال الصحافة والإعلام، ذات المهنة التى تنير الدرب لحياري الدرب، وخاصة إن كانوا من الشباب ورموزهم، موجها التحية لشباب الموقع، والشباب من طلابه بمختلف الجامعات، مؤكدًا علي أن الخطأ في أن نعتمد علي الشباب فقط دون خبرة الشيوخ، والخطيئة في أن نفتقد دور الشباب في أي تجربة من التجارب، وهو ما يتحقق في تجربة موقع دوت الخليج، من الاعتماد علي الشباب وخبرة الشيوخ الشبابية، متمنيا لهم التوفيق الدائم.

وتحدث الدكتور صلاح فوزي عن الاستحقاقات النيابية التي أجريت بمصر على مدار عام 2020، حيث انتخابات مجلس الشيوخ، وانتخابات مجلس النواب، وما تضمنته من مشاركات واسعة من قبل المواطنين، وأيضا شكل الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021 والمتوقع لها أن تكون يوم الأحد المقبل بعد صدور التعيينات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا علي أنها نسبة جوازية وتختلف عن انتخابات مجلس الشيوخ.

الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021

ولفت الدكتور صلاح فوزي إلي أن مجلس النواب 2015،اجتهد كثيرا في أداء دوره، على المستوى التشريعي والرقابي، برئاسة الدكتور علي عبد العال، والتحديات كانت كثيرة، والآمال أكبر على برلمان 2021، مؤكدا على أن الهيئة الوطنية للانتخابات كان لها دور فعال في أداء دورها بشأن إدارة العملية الانتخابية.

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