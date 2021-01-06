ألمانيا تحارب فيروس كورونا بعد زيادة أعداد الإصابات

أصبح الوضع الوبائي العالمي لفيروس كورونا محط أنظار المواطنين من أنحاء دول العالم، وخاصة مع ظهور تطورات جديدة بخصوص سلالة فيروس كورونا الجديدة التي ظهرت في بريطانيا.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الألمانية، اليوم الأربعاء، إصابة 21 ألفًا و237 حالة جديدة بفيروس كورونا، كما ارتفعت أعداد الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية ليتم تسجيل 1019 حالة إصابة.

الوضع الوبائي في ألمانيا

ارتفعت أعداد إصابات فيروس كورونا مع بداية العام الجديد 2021، وذلك بعد مقارنة الأعداد بالأسبوع السابق لعيد الميلاد، حيث يصعب حاليًا الوصول إلى بيانات دقيقة لعدد إصابات فيروس كورونا.

قررت الحكومة الألمانية، مساء أمس الثلاثاء، مد قرار الغلق بشكل مبدئي حتى يوم 31 يناير الجاري، وذلك جراء تزايد أعداد الإصابات خلال الأسبوع الأول من العام الجديد، في محاولة منهم لإحتواء الموقف الوبائي في ألمانيا.

توقعات حول الوضع الوبائي الفترة القادمة

انتشرت العديد من التوقعات حول تحسن الوضع الوبائي في ألمانيا، خلال الفترة القادمة والتي ستشهد على افتتاح العيادات الطبية ومراكز الاختبار، حسب ما جاءت به وزارة الصحة الألمانية.

كانت قد أوضحت إحصائيات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا اقتربت من 86.4 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، حول العالم.

الجدير بالذكر، أن السلالة الجديدة التي ظهرت مؤخرًا من فيروس كورونا كانت سبب في إثارة الفزع بين المواطنين حول العالم خوفًا من إنتشار نوع جديد من الفيروس القاتل.