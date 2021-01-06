عاجل.. أوباما يوضح أمر انتقاله للنادي الأهلي "فيديو"

نشر يوسف أوباما منذ قليل فيديو يوضح أمر انتقاله للنادي الأهلي، والذي تحدث عنه في لقاء ببرنامج "اللعيب" الذي يقدمه مهيب عبدالهادي عبر قناة mbc مصر.

وخرج يوسف أوباما بتصريحات نارية، أثارت غضب جمهور نادي الزمالك، بعدما قال أنه تفاوض مع النادي الاهلي، وكان قريب من الانتقال له، لولا تجديده لاحقا لنادي الزمالك.

وقال يوسف أوباما: "فاوضني بعض الأشخاص للانتقال إلى النادي الاهلي".

وتابع: "جمهور الأهلي كبير وعظيم، وأنا أحب هذا الجمهور، وشرف كبير لأي لاعب في العالم أن ينتقل للنادي الأهلي".

وأكمل: "كان من الممكن ان انتقل للنادي الأهلي إذا لم أجدد للزمالك، والحالة الوحيدة التي سألعب فيها للنادي الأهلي، عندما يستغنى نادي الزمالك عن خدماتي".

بعدما واجه أوباما حملة شرسة للغاية، منذ الامس، من قبل جماهير نادي الزمالك، خرج صانع ألعاب الزمالك في فيديو منذ قليل ليبرر موقفه، ويصالح جماهير الأبيض.

وقال أوباما عبر فيديو نشره بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "أنا بعمل الفيديو ده مخصوص لأغلى حاجة في حياتي، وأعز الناس على قلبي جمهور نادي الزمالك العظيم".

وتابع: "أنا قولت فعلا شرف لأي حد يلعب للنادي الأهلي، لكن باستثناء يوسف أوباما، لأني في الجزء الاول من الفيديو، قولت ان في 3 لاعبين مينفعش يلعبوا لنادي الزمالك منهم أوباما، عشان كده حبيت أوضح".

واختتم: "أحب أقول لكل الناس ان أنا زملكاوي حتى الموت، ومش هلعب لنادي في مصر غير نادي الزمالك".