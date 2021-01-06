أمل سلامة: البدء في تمويل المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" استكمالًا للمشاريع العظيمة

قالت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، إن البدء في متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والتي أطلقها الرئيس السيسي وبدء تفعيلها، تستهدف البدء في تمويل عدد كبير وضخم من الوحدات السكنية التي تناسب منخفضي الدخل وتوفير شقق للشباب.

أمل سلامة: إنجاز عظيم

وقالت عضو مجلس النواب، أمل سلامة، خلال تصريحات لها اليوم، إن مصر وبتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي في مشروع الإسكان الاجتماعي، نجحت في بناء قرابة مليون وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، والذي توزع على العديد من محافظات الجمهورية، موضحا أن مبادرة "سكن لكل المصريين"، تأتي استكمالًا لتلك المبادرات العظيمة من جانب الدولة.

أمل سلامة: المشروع يلبى كافة الاحتياجات

وشددت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، على أن المشروع يلبي كافة الاحتياجات سواء لمنخفضي الدخل أو الفئات الأعلى دخلًا، مشيرًا إلى أنه سبق أن تمت الموافقة على رفع سقف الدخل لمن يستفيد من هذه الوحدات حتى 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة، لافتا إلى طرح نحو 125 ألف وحدة سكنية خلال الفترة الماضية تقدم لحجزها 300 ألف مواطن.

وشددت عضو مجلس النواب على توجيهات الرئيس السيسي باتاحة الوحدات السكنية للجميع طالما تنطبق عليهم الشروط، موضحا إن مشروع الإسكان الاجتماعي ومختلف المبادرات التي ظهرت من خلاله مثل "سكن لكل المصريين" قضت على أزمة مستعصية لطالما أقلقت الدولة المصرية، وكان حلم الشباب في عصور سابقة هو مجرد الحصول على شقة مناسبة لبدء مشوار الحياة.

هذا وكانت المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين" قد لاقت إقبال كبير من الشباب، وتولى القيادة السياسية أهتمامًا كبيرًا بتلك المبادرة، حيث عقد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى اجتماعًا لمتابعة التمويل اللازم لاستكمال المبادرة، وحضر الاجتماع الذى عقد أول أمس وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، ووزير المالية، ونائب محافظ البنك المركزى.