وائل الطحان والعمدة يتفقدان احتياطات مستشفى العزل بالمطرية

قام أعضاء مجلس النواب عن دائرة المطرية محافظة القاهرة، النائبان وائل الطحان، ودودو العمدة، بجولة تفقدية بمستشفي المطرية؛ للاطمئنان على احتياطات المستشفى من المستلزمات الطبية، وتقديم الدعم اللازم وفي إطار المتابعة المستمرة لمستشفي المطرية، للوقوف على وضع المستشفي الحالي في مواجهة تفشي وباء كورونا، والاهتمام بصحة الأهالي، ومتابعة سير وانتظام العمل وتقديم الرعاية الصحيه الكاملة، وتوافر الأدوية والمستلزمات ووجود الأطقم الطبية بكامل طاقتها.

وائل الطحان: الدولة تبذل مجهود كبير للحفاظ على سلامة المواطنين

وقال النائب وائل الطحان، عضو مجلس النواب، إن الجهود المبذولة من قبل الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين من تفشي وباء فيروس كورونا من قرارات ودعم القطاع الصحي، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، تدعوا للاطمئنان مع مباشرة وتوعية المواطنين بخطورة المرحلة؛ للحفاظ على سلامة أهلنا، مشيرًا إلى أن مستشفى المطرية تخدم أهالى الدائرة، وهي المستشفي التي تستقبل حالات الكورونا، للأهالي ومن منطلق واجبنا الوطني في توعية المواطنين من خطورة انتشار الفيروس، وكذلك في متابعة مباشرة لمستشفي المطرية للاطمئنان علي احتياطات المستشفي من المستلزمات الطبية وتقديم الدعم اللازم.

وائل الطحان: المرحلة الحالية تحتاج تكاتف الجهود

وأكد عضو مجلس النواب، وائل الطحان، عن حزب مستقبل وطن أن المرحلة الحاليه تحتاج تكاتف جهود كافة المواطنين مع الدولة للحفاظ على سلامة الجميع خاصه في ظل قرارات الحكومه لتقليل الزحام وارتداء الكمامات كلها وسائل للحفاظ علي صحة المواطن وعلي اولادنا مشيرا إلي أن وعي المواطن بخطورة المرحلة مع جهود الدولة سيحفظ الجميع ان شاء الله.

ومن جانبه أكد النائب دودو العمدة، عضو مجلس النواب، عن الدائرة أن الفترة الحالية تشهد أهتمام واسع بدائرة المطرية بمحافظة القاهرة، والتغلب علي إشكالياتها وفق طموحات الأهالي ومطالبهم، كونها دائرة كبيرة وعريقة، وصاحبة تاريخ نيابي كبير، خاصة أن الدائرة كبيرة من حيث المساحة وعدد مواطنيها وتهمهم ملفات أساسية من قطاع الصحة والتعليم، مشيرا إلى أن الفترة الحالية التي تمر بها مصر من انتشار فيروس كورونا جعلنا في وضع المسؤولية مواطنين قبل المسئولين.

وأكد عضو مجلس النواب، دودو العمدة، أن الدائرة تشهد تطوير وتوسيع ورصف ضمن المشروع القومي لتطوير العشوائيات وكذلك المستشفي التي تخدم أهالي المنطقة والتي نتفقدها باستمرار للوقوف علي حل اي ازمه تواجه المستشفي وكذلك متابعه احتياجاتها من مستلزمات طبيه وتقديم الدعم اللازم في ظل انتشار فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس وتوعية المواطنين بخطورة المرحلة.