حازم إمام يتصدر قائمة المعينين الشباب فى مجلس النواب

تصدر حازم إمام، لاعب الزمالك السابق، قائمة المعينين من قبل رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مجلس النواب المقبل، وفقًا لمصادر لـ دوت الخليج.

حازم إمام لاعب الزمالك السابق

حازم إمام، احتل القائمة المعينة من قبل رئيس الجمهورية، وذلك وفقًا لمصادر خاصة لـ دوت الخليج، ومن المنتظر أن يصدر قرار خلال ساعات من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأسماء المعينين.

حازم إمام تاريخ كروى كبير

يمتلك حازم إمام موهبة كبيرة فى عالم كرة القدم عندما كان لاعبًا فى نادى الزمالك، كما يملك رصيد كبير فى الإدارة، خاصة وأنه كان عضوًا فى مجلس إدارة اتحاد الكرة، وله رصيد وافر من مشجعى نادى الزمالك، حيث يعلن دومًا دعمه للفريق الأبيض.

حازم إمام ضمن المعينين

حازم إمام، بتصدره قائمة المعيينين من الشباب، سيمثل ثقل داخل مجلس النواب، لما يملكه من رؤية بارزة فى ملف الرياضة.

ويتمتع حازم إمام بدماثة فى الخلق، وقدرة على صياغة الكلام بشكل منضبط، وعدم التسرع أو التحدث بشكل مرسل، حيث يتجنب دائمًا الوقوع فى أخطاء التسرع والاسترسال.

وكانت مصادر مطلعة قد أكدت لـ دوت الخليج فى وقت سابق، أن الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021 سوف تعقد يوم الأحد المقبل، بعد قرار من الرئيس السيسي، والذى من المنتظر إصداره خلال الساعات المقبلة.

وحصل دوت الخليج على عددًا من أسماء المعينين، ولكننا بانتظار قرار الرئيس الرسمى، الذى سوف يصدر خلال ساعات من الآن.

وتضم التركيبة السياسية لبرلمان 2021 على تنوع بارز، حيث يضم عددًا من النساء والشباب وذوى الاحتياجات الخاة، والعمال والفلاحين، وممثلى أحزاب، ومن المنتظر أن تذهب التعيينات الرئاسية فى هذا السياق.

وتتيح المادة السابعة والعشرين، من قانون البرلمان المصرى، المعدل بقانون رقم 140 لعام 2020:" الحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة 5% من عدد المنتخبين فى البرلمان، ويبلغ عددهم 28 عضو، وفقًا لتلك المادة".