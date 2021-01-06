ملكة الجمال المثيرة للجدل مع عمرو دياب: "إنه مثير وجذاب ولكني متزوجة"

علقت ملكة جمال لاتيفا كارولينا زوبروفا على حالة الجدل المطروحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول وجود علاقة عاطفية بينها وبين الهضبة عمرو دياب، بعد إنتشار صورهما على منصات السوشيال ميديا مؤخرًا في أحد مطاعم دبي التي جمعتهم في إحتفالات رأس السنة 2021.

ملكة الجمال تعلق على علاقتها العاطفية مع الهضبة

نشرت ملكة جمال لاتيفا، صورة جمعتها بالفنان عمرو دياب، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، معقبة عليها قائلة: "التقيت بهذا الرجل الوسيم صاحب الابتسامة الجميلة".

ردت ملكة الجمال، على التساؤلات التي تلقتها من قبل العديد من المتابعين حول وجود علاقة عاطفية بينهما لتنهي حالة الجدل المثارة منذ الساعات الماضية، قائلة: " أعلم أنه مثير وجذاب ولكنني فتاة جيدة ومتزوجة أيضًا".

انتشرت صورة للفنان عمرو دياب بصحبة ملكة الجمال، لتثير تلك الصورة صخبًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات القليلة الماضية، لتبدأ القصص المختلفة يتم تداولها والتي تشير إلى وجود علاقة عاطفية بين الثنائي وخاصة بعد إنتشار العديد من الأنباء حول إنفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني مؤخرًا.

معلومات عن كارولينا

تشتهر كارولينا زوبروفا كونها مدونة موضة، وهي متزوجة من الملياردير النمساوي دافيد ماتيس، مؤسس شركة "جوميو" للهواتف الذكية، ولديها طفلة صغيرة من زوجها.

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الهضبة عمرو دياب ألبوم يا أنا يا لا الذي طرحه في بداية العام الجديد ليكتسح من خلاله "التريند"، وإعتلاء القمة.