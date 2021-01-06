يوفينتوس أمام ميلان في قمة نارية.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة

يستضيف فريق يوفينتوس مساء اليوم، فريق إي سي ميلان

موعد مباراة يوفينتوس وميلان



وتنطلق المباراة المنتظرة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع، من مساء اليوم، على ملعب سان سيرو الشهير.

القناة الناقلة لمباراة يوفينتوس وميلان



وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورت الرياضية، وبالتحديد عبر قناة "

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"، ويتم التعليق على المباراة بواسطة التونسي الشهير عصام الشوالي.

موقف الفريقين في الدوري



يحتل فريق السيدة العجوز المركز السادس برصيد سبعة وعشرين نقطة، جمعهم من أربعة عشر مباراة، بينما يحتل فريق الميلان صدارة ترتيب الكالتشيو برصيد سبعة وثلاثين نقطة، جمعهم من خمسة عشر مباراة.

تشكيل يوفينتوس المتوقع



حراسة المرمى: تشيزني.

الدفاع: دانيلو – دي ليخت – بونوتشي – ساندرو.

الوسط: كييزا – ماكيني – بينانكور – رامسي.

الهجوم: كريستيانو رونالدو – ديبالا.

تشكيل ميلان المتوقع





حراسة المرمى:

دوناروما.





الدفاع: ثيو - رومانيولي - كيير – كالابريا.





الوسط: كيسيه – كرونيتش

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ريبيتش - هاكان – كاستييخو.





الهجوم: لياو.

وياتي يوفينتوس من فوز عريض حققه على فريق أودينيزي بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر، بينما يأتي الميلان هو الآخر من فوز على فريق بينفينتو بنتيجة 2-0.



وتكمن صعوبة المباراة لليوفينتوس أنه يواجه الفريق الوحيد في العالم، الذي لم يخسر هذا الموسم، محققا أداءا رائعا يشيد به الجميع، والذين قالوا أن الميلان يعود لمجده مرة أخرى.

وتعد قمة يوفينتوس وميلان قمة تاريخية، حيث تواجه الفريقين في 291 مباراة، كان للسيدة العجوز نصيب الأسد بالفوز فس 108 مباراة، كما حل التعادل في 95 مباراة، واستطاع ميلان الفوز في 88 مباراة.

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هز يوفينتوس شباك الميلان في 421 مناسبة، بينما سجل الميلان 409 هدف في شباك اليوفينتوس.

آخر مواجهات الفريقين



تواجه الفريقين الموسم الماضي في ثلاث لقاءات، الأولى في الدوري الإيطالي، وفاز فيها اليوفينتوس بنتيجة 1-0.

المواجهة الثانية كانت في نصف نهائي كأس إيطاليا، والتي انتهت بتعادل الفريقين ذهابا وإيابا.

وآخر مواجهات الفريقين شهدت فوز فريق الميلان بنتيجة 4-2، على حساب اليوفينتوس بنتيجة 4-3، في إطار منافسات بطولة الدوري الإيطالي.