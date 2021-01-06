دار الإفتاء تكشف حكم من مات بفيروس كورونا

دار الافتاء- ارشيفية
انتشرت العديد من التساؤلات منذ تفشي وباء فيروس كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حول إن كان الموت بفيروس كورونا ميتة سوء أم لا، حيث إنقسمت العديد من الآراء بين كونها تدل على سوء الخاتمة، والبعض الآخر لفت إلى أن المتوفين بفيروس كورونا من الشهداء.
دار الإفتاء توضح الحقيقة
أجابت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لتنهي حالة الجدل التي تخرج بين الحين والآخر حول ميتة مصابي فيروس كورونا.
أكدت الإفتاء المصرية، أن موت المسلم بسبب فيروس كورونا لا يعد دليلًا كما يدعي البعض على سوء الخاتمة والميتة السوء، بل الصحيح والراجح أَنَّ الوفاة بسبب هذا الفيروس الذي يعد من الأوبئة التي يُحكم بالشهادة على مَن مات من المسلمين بسببها.
وأوضحت، أن من مات بسبب فيروس كورونا من المسلمين فهو شهيد؛ وله أجر الشهادة في الآخرة؛ رحمةً من الله تعالى به، غير أنه تجري عليه أحكام الميت؛ من التغسيلٍ، والتكفينٍ، والصلاة عليه، ودفنه.
الوضع الوبائي في مصر
تزايدت أعداد إصابات فيروس كورونا مرة جديدة مع بداية العام الجديد وإنتشار سلالة جديدة من الفيروس حول العالم، مع تزايد أعداد الوفيات بالفيروس القاتل، الأمر الذي كان من شأنه إثارة الفزع بين المواطنين خلال الفترة الراهنة.
عادت الأقاويل مرة آخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول ميتة فيروس كورونا، لافتين إلى أن الدليل وراء سوء خاتمة متوفي كورونا عدم وجود العديد من المواطنين أثناء دفنه، وغيرها من الأسباب التي ليس لها أساس من الصحة.
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