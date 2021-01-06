تطورات جديدة في حالات مشاهير الفن بعد إصابتهم بفيروس كورونا "تفاصيل"

انتشرت العديد من إصابات فيروس كورونا في الوسط الفني، وذلك خلال فترة زمنية وجيزة، ليستطيع عدد منهم المرور من تلك الضائقة، والبعض الآخر تدهورت حالته الصحية، لتنتشر حالة من الخوف والزعر بين أبناء الوسط الفني خلال الفترة الماضية.

الحالة الصحية للفنانين المصابين بكورونا

يتابع جمهور الفن في مصر الحالة الصحية للفنانين المصابين بكورونا، وازدادت حالات البحث خلال الفترة الماضية عن تطورات الحالة الصحية للفنانين المصابين بفيروس كورونا، فتحسنت الحالة الصحية للفنانة الكبيرة يسرا، خلال الساعات الماضية، حيث تسير على البروتوكول العلاجي بصورة منتظمة لكنها تفضل عدم الحديث في أي وسيلة اتصال حاليًا، وتتحسن حالتها بشكل ملحوظ بعد أن تدهورت الفترة الماضية، واحتياجها للتنفس عن طريق الاكسجين وتواصل التواجد حاليًا في العزل المنزلي حتى تتحسن الحالة تمامًا من أجل العودة لتصوير فيلمها الجديد "ليلة العيد" ومسلسلها الرمضاني الجديد "حرب أهلية" مع هيفاء وهبي وعدد كبير من النجوم.

وطمأنت رانيا أبو النصر الجمهور على حالة زوجها الفنان ماجد المصري بعد أن أعلن قبل يومين إصابته بفيروس كورونا، وتناثرت الأخبار حول حالته الصحية ولكنها أكدت أنها بخير ويسير على البروتوكول العلاجي ويتواجد في العزل المنزلي حاليًا، وبعد أن دخل الرعاية المركزة قبل أيام.

استقرت الحالة الصحية للمخرج مرقس عادل، وتتحسن بصورة ملحوظة خلال الفترة الحالية ولكنه متواجد في العزل المنزلي الذي يحرص فيه على تعليمات الأطقم الطبية ويدخل تصوير فيلمه الجيدد "في عز الضهر" خلال الايام القادمة مع مينا مسعود في أول عمل له في مصر عقب التعافي التام من كورونا.

كما تحسنت الحالة الصحية لأمير كرارة أيضًا مؤخرًا ويتبقى له ايام في العزل المنزلي للخروج لتصوير مسلسله الجديد "نسل الأغراب" مع أحمد السقا، بينما شفي عدد من الفنانين مؤخرًا منهم شريف رمزي ومحمد الشرنوبي وزوجته رندا رياض.