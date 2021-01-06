نجلاء الأهونى.. تعرف على تفاصيل رحلة وزيرة التعاون الدولى المعينة فى البرلمان

احتلت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى الأسبق، قائمة المعينين فى مجلس النواب من قبل رئيس الجمهورية، وفقًا لمصادر مطلعة لـ دوت الخليج.

نجلاء الأهوانى ضمن قائمة من الخبراء

وكشفت المصادر لـ دوت الخليج، أن القائمة تشهد تنوعًا كبيرًا حيث تضم عددًا من الشخصيات العامة والمسئولين التنفيذيين السابقين، ويأتى فى مقدمتهم الوزيرة السابقة نجلاء الأهوانى، والدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية الأسبق، والمستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية الأسبق، وغيرهم من الرموز السياسية والشخصيات العامة.

نجلاء الأهوانى.. مسيرة حافلة

تحتل الدكتورة نجلاء الأهوانى مكانة هامة بين الأسماء المذكورة فى التعيين، حيث عملت كوزيرة للتعاون الدولى، خلال فترة ترأس إبراهيم محلب، رئاسة مجلس الوزراء، فى أول حكومة للرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتملك الدكتورة نجلاء الأهوانى، رصيدًا كبيرًا من المجال الاقتصادى، حيث شغلت منصب المستشارة الاقتصادية، خلال فترة رئاسة الدكتور عصام شرف لمجلس الوزراء، وشغلت العديد من المناصب الأكاديمية والتنفيذية، حيث تعد من كبير المفكرين الاقتصاديين فى مصر.

كما عملت نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى الأسبق، استشارى فى العديد من الغرف التجارية الأمريكية داخل مصر، وهى السيدة الثانية التى تولت منصب وزارة التعاون الدولى بعد مستشارة الرئيس الحالى، الدكتورة فايزة أبو النجا.

بتعيين الدكتورة نجلاء الأهوانى، فى مجلس النواب، من المنتظر أن تقدم العديد من الأفكار والإطروحات الممكن تطبيقها فى المجال الاقتصادى، لما تملكه من خبرة كبيرة فى هذا السياق، كما تتمتع بحضور بارز وفعال فى المجتمع الدولى، حيث تشارك بآراءها وأفكارها فى تنمية الاقتصاد المصرى.

ومن المنتظر أن يصدر الرئيس السيسي، القائمة الكاملة الخاصة بتعيينات مجلس النواب المصرى، وتبلغ نسبة المعينيين 5%، وذلك وفقًا للمادة السابعة والعشرون من قانون مجلس النواب.

هذا وقد أكدت مصادر رسمية لـ دوت الخليج، عن بدء الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الأحد المقبل، ومن المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية قرار بذلك، خلال الساعات المقبلة.

وشهدت القائمة الأولى المعينة من قبل رئيس الجمهورية، تنوعًا بارزًا فى التركيبة السياسية حيث تضم متخصصين فى مجال كرة القدم والسيدات، وعددًا من الوزراء السابقين، وسوف نطلع متابعينا على التفاصيل أولًا بأول.