فيديو..الدكتور صلاح فوزي يتحدث عن شكل الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021 ويؤكد:لامانع من الانعقاد أون لاين

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، وعضو لجنة إعداد دستور مصر 2014، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقل بتحديد ساعة وتاريخ انطلاق الفصل التشريعي الثاني، والمرجح لها أن تكون في موعد لاحق ليوم 9يناير، مؤكدا علي أن الانطلاق سيكون في ضوء جائحة كورونا التي تفرض تحديات كبيرة على البرلمان لإتمام الجلسة، مشيرا إلي أنه يري أن التباعد الإجتماعي سيتحقق من خلال توزيع النواب علي اللجان النوعية والقاعة الرئيسية على أن يكون الجميع ملحق بشاشات عرض عملاقة متصلة بالجلسة الرئيسية بجانب البهو الفرعوني.

الرئيس السيسي ومجلس النواب

جاء ذلك في ندوة موقع دوت الخليج برئاسة الكاتب الصحفي عمرو الديب، بمشاركة المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا،عضو لجنة إعداد دستور مصر، والتى كانت بعنوان "تقييم الاستحقاقات الدستورية 2020"، مؤكدا علي أن الجلسة ستكون برئاسة أكبر الأعضاء سنا، وتشهد تلاوة قرار رئيس الجمهورية بالانعقاد للمجلس، ومن ثم الإعتذارات، ومن ثم أداء القسم الدستوري، بصيغته الدستورية حيث لا زيادة ولا نقصان، لأن أي مخالفة سيؤثر بالسلب علي ممارسة النائب لمهامه، ويعقبها انتخاب هيئة المكتب من رئيس ووكيل أول ووكيل ثاني.

الأون لاين وجلسات البرلمان

ولفت إلى أن طريقة الأون لاين في الانعقاد، مطروحة ولكن لا يوجد بنية تحتية مؤهلة للأمر، مشيرا إلي أن البرلمان الأوروبي يعقد جلسته أون لاين واعتبر ذلك من السوابق البرلمانية، بسبب كورونا، مشيرا إلي أن هذا الأمر في مصر يحتاج لدراسة وبنية تحتية وتدريب، وأظن أن يتم تأجيله للمجلس القادم، مشيرا إلي أنه لا يوجد أي عوائق دستورية أو لائحية وقد تكون من السوابق البرلمانية، مشيرا إلي أن ما يحدث من تعليم إلكتروني لا يتم في قانونه أي ضوابط لمحاضرات الأون لاين وها هو يحدث في الجامعات وكافة المستويات الدراسية، مؤكدا على أن الأمر لابد أن يكون في أولوية المجلس القادم حيث التدريب وتوفير البنية التحتية المناسبة لذلك.