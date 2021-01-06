ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها بمقطع فيديو جديد لها، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

أحدث ظهور لياسمين صبري

ظهرت ياسمين في الفيديو وهي داخل الچيم، حيث إعتادت مشاركة جمهورها روتينها اليومي الذي لن يخلو من ممارسة الرياضة، ما أثار إعجاب متابعيها.

كانت قد، احتفلت الفنانة ياسمين صبري في العاصمة البريطانية لندن بعيد زواجها من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة رغم مرور فقط ثماني أشهر على زواجهما.

ونشرت ياسمين صبري عبر خاصية ستوري بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام" وهي تكشف عن قائمة مأكولات مكتوب عليها أسمائهما.

ياسمين صبري تصل للعالمية

ووقع الاختيار على الممثلة ياسمين صبري للسنة الثالثة، لتصبح ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم، وفقًا لما نشره الحساب الرسمي لمسابقة "تي سي كاندلر"عبر مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويذكر ان الفنانة ياسمين صبري هي الفنانة العربية الوحيدة المتواجدة هذا العام ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم، والتي ضمت العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم.

يعد مسلسل فرصة ثانية هو آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، حيث يدور أحداث المسلسل حول ملك التي تكتشف خيانة خطيبها زياد فتقرر تركه، ليحاول زياد عودة العلاقة بينهما مجددا إلا أن ملك ترفض، فيتزوج زياد من ريهام التي تطارده وتخبره بأنها تحبه بشدة. وفي يوم حفل زفاف زياد من ريهام تفقد ملك الذاكرة بسبب حادث طريق، ويتم نقلها للمستشفى فيترك زياد حفل الزفاف ويذهب للمستشفى ولكن والد ملك يطرده ويطلب منه الخروج من حياة ابنته. ويطلق زياد زوجته ريهام التي تحاول الانتحار لحبها الشديد له، ويذهب لملك ليكتشف أنها فقدت الذاكرة، فيتعرف إليها من جديد، ويعترف لها بحبه، وتخبره هي أيضا أنها تبادله نفس المشاعر وتتوالى الأحداث.