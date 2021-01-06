رئيس هيئة الرعاية الصحية يهنئ البابا تواضروس باحتفالات عيد الميلاد 

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا دوام الصحة والعافية لشركاء الوطن من مسيحيى مصر، داعيًا الله أن يُديم على أبناء مصرنا الحبيبة الصحة والأمان.





وهنأ الدكتور أحمد السبكى كل الأطقم الطبية والعاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها بالمحافظات من المسيحيين، متمنيًا أن تأتى الأعياد بالصحة والخير والبركات على الجميع، داعيًا الله تعالى أن يكلل جهود العلماء بالنجاح فى التوصل إلى لقاح آمن ينهى كابوس كورونا المزعج، الذى غير حياة البشرية. وأشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى قيم التسامح والترابط التى ستبقى وستظل عنوان الوحدة والتآخى الذى يجمع كل الشعب المصرى، فى إطار واحد ونسيج واحد، مؤكدًا أن الدولة المصرية تضرب مثال عظيم فى تكاتف الأطقم الطبية من مسلمين ومسيحيين فى التصدى لفيروس كورونا، متمنيًا أن يحفظ الله مصر حكومة وشعبًا مسلمين ومسيحيين، ونعبر جائحة كورونا بصحة ورخاء وأمان.

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