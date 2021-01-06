الأوقاف تنهى خدمة خمسة أئمة وعامل لانقطاعهم عن العمل

جدة - نرمين السيد - وضمت قائمة المنتهية خدمتهم: - أحمد طه عبد القادر عبد الله .. إمام بمديرية أوقاف الغربية. - عبد الله عمر عبد القادر البلتاجى .. إمام بمديرية أوقاف الغربية. - محمد إبراهيم الشربينى صقر .. إمام بمديرية أوقاف دمياط. -محمد محمد السيد فودة .. إمام بمديرية أوقاف الدقهلية. -رفعت محمد عبد الحق محمد .. إمام بمديرية أوقاف الإسماعيلية. -أسعد على عبد البارى حمودة.. عامل بمديرية أوقاف الغربية.

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