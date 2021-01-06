فيديو..السيسى:الهوية الدينية للمواطنين لا ينبغى أن تحدد حقوقهم أو واجباتهم

جدة - نرمين السيد - قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، هنأ، اليوم الأربعاء، عبر الفيديو كونفرانس، قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والشعب المصرى بأكمله، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.





وأشار راضى إلى أن ذلك يأتى ترسيخاً لحرص الرئيس على المشاركة بصفة شخصية فى قداس عيد الميلاد المجيد، لتهنئة الإخوة الأقباط ومشاركتهم فى احتفالاتهم.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد أن وحدة شعب مصر ونسيجه الواحد، لطالما كانت من أقدس ما يعتز به شعبها على مر العصور، وهو ما يتعين التنبه له باستمرار، حيث كان اعتقاد أهل الشر على الدوام أن النيل من مصر يبدأ بإصابتها فى القلب، وهو وحدة شعبها.

كما شدد الرئيس على حرص الدولة على أن تقدم النموذج للشعب بغرس مفاهيم الاختلاف والتنوع فى الشكل والفكر والعقيدة، كسبيل أساسى للتقدم والتطور، وكحقيقة إلهيّة يجب احترامها وتقبلها فى المجتمع الواحد، أخذاً فى الاعتبار ما تدعو إليه كافة الأديان من التعايش على الأسس الإنسانية ونشر قيم المحبة والمساواة.

وقد أشار الرئيس إلى أن الكثير من المجتمعات الغربية تتطلع للاقتداء بالتاريخ الطويل والتراث العريق لمصر، والذى صبغه العيش المشترك وجسدت معالمه القيم الإنسانية السامية التى رسختها الأديان للتعايش السلمى وقبول الآخر، مؤكدا أن أى مواطن ينتمى لهذا البلد لا ينبغى أن تكون لهويته الدينية دوراً فى تحديد أو تمييز ما له من حقوق وما عليه من واجبات.

وأضاف المتحدث الرسمى أن قداسة البابا تواضروس الثانى، قدم الشكر للرئيس على تهنئة سيادته لكل المصريين، وحرص سيادته على استمرار القيام بهذه اللفتة الوطنية المقدرة، مؤكداً قيمة الدلالات والرسائل التى يرسخها هذا التقليد الشخصى من قبل الرئيس تجاه صون وحدة المصريين، وتجاه مبدأ المواطنة والتنوع كعنصر مجتمعى رئيسى وأحد عوامل القوة لمصر وحضارتها منذ فجر التاريخ.