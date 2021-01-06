بعد تعافيه من كورونا.. أسقف البحر الأحمر يهنئ الشعب بعيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التهنئة: "أهنئ من كل قلبى جموع الشعب المصرى وشعب إيبارشية البحر الأحمر المحب للمسيح بعيد الميلاد المجيد، وأشكر المسؤولين وكل قيادات محافظة البحر الأحمر، على محبتهم الفياضة، وتقديم التهنئة الرقيقة للكنيسة، وأخص بالشكر عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وكل معاونيه وكل قيادات المحافظة".

وتابع: "نظرا لظروف جائحة كورونا تعتذر الكنيسة عن استقبال المهنئين ليلة ويوم العيد، وكذا الآباء الكهنة والشعب المسيحى وأطفال مدارس الأحد".

وواصل فى كلمته: "كما اعتذرت الكنيسة لأبنائها لاستقبالهم صباح يوم العيد، وإذ نشعر بمحبة الجميع وتقديرهم للظروف الراهنة ويحفظ الرب شعب مصر والعالم ويرفع الوباء وكل عام وجميعكم بخير وصحة وبركة".

ومن المقرر أن يرأس الأنبا ايلاريون قداس العيد بكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة.