فيديو .. بث مباشر لقداس عيد الميلاد برئاسة البابا تواضروس

جدة - نرمين السيد - بدأ منذ قليل، الاحتفال بعيد الميلاد، فى القداس الآلهى الذى يرأسه البابا تواضروس الثانى، فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون.



جدة - نرمين السيد - بدأ منذ قليل، الاحتفال بعيد الميلاد، فى القداس الآلهى الذى يرأسه البابا تواضروس الثانى، فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون. القداس يقام بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ودون حضور شعبى. شاهد من







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