كنائس الأقباط الكاثوليك تبدأ قداسات عيد الميلاد المجيد بأسيوط

جدة - نرمين السيد - بدأت منذ قليل عدد من كنائس إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث خصصت الكنائس للمناسبة المباركة عددا من القداسات الإلهية، مساء الليلة وصباحاً الغد، حتى يتاح للمصلين الاحتفال بالعيد.





يأت ذلك فى ضوء الالتزام بالإجراءات الاحترازية، فى مواجهة انتشار وباء كورونا، من خلال نظافة وتعقيم الكنائس، إلى جانب التباعد الاجتماعى بين المصلين، فضلاً عن ارتداء الكمامات. فى ذات السياق كان الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، قد التقى الأباء الكهنة رعاة الكنائس بالإيبارشية، حيث قدم لهم التهنئة بالعيد المجيد، وألقى نيافته محاضرة للآباء الرعاة حول رسالة البابا فرنسيس ليوم السلام العالمى للعام 2021، والتى جاءت بعنوان "الرعاية الاجتماعية : مسار السلام".

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