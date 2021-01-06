القبض على عاطلين أبطال «فيديو ترويع أهالي الغردقة بكلب»

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام شخصان باللهو بكلب بمدينة الغردقة ، جاء ذلك عقب رصد المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخصان يقومان باللهو بكلب بأحد الشوارع بدائرة قسم أول الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر، ما أثار حفيظة بعض المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وتبين أنهما عاطلان ومقيمان بالغردقة وبصحبتهما الكلب، وبمناقشتهما قررا بأن الكلب ملك أحدهما وأنهما كانا يقومان باللهو به ولم يتعمدا إثارة حفيظة المواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة، وإخطار الجهات المختصة لتوقيع الكشف الطبي على الكلب وإيداعه بمؤسسة لرعاية الحيوانات بالغردقة.