بدء صلوات رفع بخور قداس عيد الميلاد بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون

بدأت بكنيسة التجلي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادى النطرون صلوات رفع البخور الخاصة بقداس عيد الميلاد المجيد الذى يترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بدون حضور شعبي، وبمشاركة محدودة من الأباء الأساقفة والرهبان.

وقال القس بولس حليم - في تصريح له - إن صلاة قداس عيد الميلاد سيبدأ في تمام الساعة السابعة، وسيتم نقلها عبر التليفزيون المصري والقنوات الفضائية القبطية "مي سات وسي تي في وأغابي"، والصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة.

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وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قداسة البابا تواضروس لن يستقبل المهنئين الرسميين بالعيد غدا الخميس في المقر البابوي كما هو معتاد، في إطار الإجراءات التى تتبعها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة لجموع الأقباط في كل العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء اليوم الأربعاء.

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وقال قداسة البابا تواضروس - في تهنئة بعثها عبر صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على فيس بوك - "عيد الميلاد .. عيد دخول الفرح إلى العالم، دمتم في فرح المسيح الغامر مع خالص محبتى وتهنئتي"

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في وقت سابق اليوم الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تهنئة سيادته لكل المصريين، وحرصه على استمرار القيام بهذه اللفتة الوطنية المقدرة.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - أن قداسة البابا البابا تواضروس الثاني أكد قيمة الدلالات والرسائل التي يرسخها هذا التقليد الشخصي من قبل السيد الرئيس تجاه صون وحدة المصريين، وتجاه مبدأ المواطنة والتنوع كعنصر مجتمعي رئيسي وأحد عوامل القوة لمصر وحضارتها منذ فجر التاريخ.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، قداسة البابا تواضروس الثاني، والشعب المصري بأكمله، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك ترسيخًا لحرص السيد الرئيس على المشاركة بصفة شخصية في قداس عيد الميلاد المجيد لتهنئة الأقباط ومشاركتهم في احتفالاتهم.