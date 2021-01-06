نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البابا تواضروس: سأتلقى لقاح كورونا عن قناعة شخصية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثنت أميرة سالم رئيس قطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، على الحوار الحصري الذي سجلتة قناة النيل للأخبار، مع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والذي سيُذاع غدًا الخميس، عقب موجز السادسة مساءً.

وأكدت رئيس قطاع الأخبار في بيان لها، أن الحوار يبعث عدة رسائل، من أهمها عمق العلاقة بين نسيج الوطن الواحد، وثبات الدولة أمام تحدي فيروس كورونا، ومدى العلاقة القوية بين الرئيس السيسي والبابا تواضروس.

وكشف البابا في حواره، عن أول لقاء يجمعه بالرئيس السيسي قائلًا: "أكثر ما أثارني في شخصية الرئيس السيسي في أول لقاء جمعنا، وعيه الكبير باحتياجات الوطن، وأكثر ما يعجبني في الرئيس السيسي، أنه دائمًا ما يتحدث بهدوء الواثق".

وأشار البابا تواضروس في حواره، إلى زيارات الرئيس السيسي المتكررة للكاتدرائية، مؤكدًا أنها أصبحت تقليدًا رائعًا، ومبعث بهجة حقيقية لكل المصريين، بما تحمله من معاني لها التأثير الكبير.

وعن علاقته بالإمام الأكبر شيخ الأزهر، قال البابا إنه صديق عزيز، وعلاقتهم طيبة للغاية، ويجمعه وشيخ الأزهر سقف واحد وهو بيت العائلة، وأرض واحدة هي الوطن مصر، معتبرًا أن مصر بتاريخها وحضارتها، وطن يشرفنا جميعًا.

ولفت البابا تواضروس خلال اللقاء إلى تقنين نحو 1800 كنيسة في 4 سنوات فقط، مؤكدًا أن هذا شيء رائع، والآن أصبح الأمر طبيعيًا؛ ففي كل مدينة جديدة يتم بناء المسجد إلى جانب الكنيسة.

واسترجع البابا تواضروس الثاني في حواره، ذكريات الطفولة، ليكشف كيف عاش طفولته، وكيف كان لوالده الأثر الأكبر في تشكيل شخصيته ووجدانه، وكذلك شغفة الشديد بالقراءة والكتابة، وكيف تحققت اأحلامه وأهدافه التي سعى إلى تحقيقها.

وقال: "لم أكن طفلًا مدللًا، مصر بتاريخها وحضارتها، وطن يشرفنا جميعًا، والتنوع هو الجمال، وهو سر غنى وقوة أي مجتمع، ورسالة العام الجديد هي الفرح، وهي رسالة ذات وجهين؛ فعلى الإنسان أن يَسعَد وأن يُسعِد من حوله، لأن بواعث الفرح من حولنا عديدة ، وعلينا أن نسعد بها لأنها رحمة من الله".

وأضاف البابا تواضروس قائلًا: "سأتلقى لقاح كورونا عندما تحين الفرصة، فوباء كورونا ذلك الفيروس الذي لا يُرى بالعين المجردة، جرس إنذار من الله، وسأتلقى اللقاح عن قناعة شخصية عندما تحين الفرصة".

وحول ادارة الدولة لأزمة كورونا، أضاف البابا تواضروس: "نشكر الله لكون الدولة تنبهت مبكرًا لوباء كورونا، واتخذت إجراءات صارمة لمواجهته، اتخذنا الإجراءات وأغلاقنا الكنائس حفاظًا على الناس، وكلنا ثقة أن الله سيحرسنا ويحرس بلادنا من ذلك الفيروس، الذي جعلنا نمر بتجربة صعبة، واختلفت حياتنا عن ذي قبل.

وأضاف البابا أن قانون الأحوال الشخصية الموحد تم التوافق عليه بين جميع الكنائس، وسيسهل الكثير من الأمور، وتمنى البابا في حواره أن يأتي اليوم الذي تتوحد فيه جميع الكنائس، مشددًا على أن الكنيسة تتصدى لكل الشائعات والأخبار الكاذبة، بل و حريصة على الرد بالتصحيح وتوضيح كل الأمور بمنتهى الشفافية، وتقف بحزم ضد أي صورة مشوهة يُراد بها السوء لمصر، رافضًا في نفس الوقت كلمة "الاضطهاد"، التي لا وجود لها في مصر".

يذكر أن حوار البابا تواضروس يُذاع على شاشة قناة النيل للأخبار، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك عقب موجز الساعة السادسة مساءً غدًا الخميس.

وتأتي الحلقة بتقديم عاصم أبو الغار وسارة نجيب، ورئاسة تحرير محمد كمال، وإخراج عبدالفتاح خضر.