نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر أبرز أسماء المُعينين من قِبل رئيس الجمهورية بمجلس النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر مطلعة عن عدد من الشخصيات العامة التي سيصدر قرارًا جمهوريًا بتعيينها في مجلس النواب، والذين يعينهم رئيس الجمهورية ضمن نسبة الـ5% المقررة بالدستور وقانون مجلس النواب، وذلك قبل انعقاد الجلسة الأولى والافتتاحية للمجلس في 10 يناير المقبل.

وبحسب المصادر جاءت أبرز الأسماء كالتالي: ابراهيم هنيدي، نجلاء الاهواني، والصحفي عماد خليل، حسام غالي، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، وحازم إمام، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، الإعلامية دينا عبد الكريم، المهندسة إيمان.العجوز، والدكتور محمد جمال السعيد، الدكتورة درية شرف الدين، والدكتورة منى عمر، وعلى جمعة مفتى الديار المصرية السابق.

أمين عام "النواب": جاهزون لعقد الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021 في 10 يناير

وفي وقت سابق، قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن المجلس اتخذ إجراءات احترازية مُشددة لاستقبال النواب الجدد وسيفعل ذلك في انعقاد الجلسة الإجرائية وكل الجلسات المقبلة.

وقال الأمين العام لمجلس النواب: "لدينا جاهزية واستعداد وبدائل لاجراءات الجلسة الافتتاحية لمواجهة أزمة كورونا".

وحول موعد الجلسة الافتتاحية أوضح أمين عام مجلس النواب، أن ذلك من اختصاص رئيس الجمهورية وأن الأمانة جاهزة لعقد الجلسة بدءًا من ١٠ يناير المُقبل.

