وائل الإبراشي يخرج من العناية المركزة بعد تحسن حالته الصحية

وائل الإبراشي الإعلامي الذي تربع على عرش "التريند" خلال الفترة الماضية، جراء تدهور حالته الصحية ونقله إلى العناية المركزة، حيث انتشرت الدعوات له بتحسن حالته الصحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من قبل جمهوره.

تطورات جديدة في حالة وائل الإبراشي

كشفت أسرة الاعلامي وائل الإبراشي عن التطورات الصحية الجديدة في حالته، لتطمئن جمهوره ومحبيه بعدما انتقل إلى غرفة عادية بالمستشفى وخروجه من العناية المركزة.

نشرت الصفحة الرسمية للاعلامي وائل الإبراشي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تحسن واستقرار كبير جداً في الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.. وهو غير موجود على جهاز تنفس صناعي، ومتواجد بغرفة عادية داخل المستشفي".

وتابعت الصفحة: "في أقرب وقت سوف يخرج من المستشفي بعد تماثله للشفاء التام ويعود الي جمهوره ومحبيه".

إصابة وائل الإبراشي بفيروس كورونا

أعلن "الإبراشي" إصابته بفيروس كورونا منذ أسبوع مضى، ومن ثم تطور الأمر وتدهورت حالته الصحية ليدخل على إثرها العناية المركزة، الأمر الذي كان من شأنه إثارة حالة من الزعر بين جمهوره على منصات السوشيال ميديا.

كما تلقى الاعلامي يوسف الحسني العديد من المكالمات الهاتفية بعدما تولى برنامج التاسعة بدلًا من "الإبراشي"، حيث تسائل من خلالها جمهور الاعلامي وائل الإبراشي عن حالته الصحية والتطورات التي طرأت عليها.

وعلى جانب آخر، لن تسلم حالة الاعلامي الشهير من الشائعات التي طالته خلال الفترة الماضية، والتي كانت من بينها وفاته التي تسببت في إثارة حالة من الزعر بين أهله وأصدقائه، حيث طالبوا مروجي الشائعات بالكف عن تلك الأنباء التي تزيد من قلقهم.