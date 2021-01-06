المعينون فى البرلمان.. تنوع بارز فى التركيبة السياسية للقائمة الأولى

المعينون فى مجلس النواب، ضمت القائمة الأولى التى حصل عليها دوت الخليج على عددًا متنوعًا من الوزراء السابقين والمفكرين واللاعبين الرياضيين، ونستعرض مع متابعينا أبرز الأسماء التى حصلت عليها دوت الخليج حتى الآن، ومن المقرر أن يصدر رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى، خلال الساعات المقبلة القرار الخاص بالقائمة كاملة:

المعينيين فى مجلس النواب.. مفتى الديار المصرية

احتل الشيخ على جمعة، مفتى الديار المصرية، صدارة القائمة الأولى للمعينين فى مجلس النواب، ونسرد ملخصًا سريعًا لمسيرة الدكتور على جمعة، وهو عالم دين إسلامى له حضور بارز فى العديد من القنوات التليفزيونية فى الوقت الحالى، وشغل منصب مفتى الديار المصرية، فترة طويلة منذ عام 2003 وحتى عام 2013، وعُرف العلامة الدكتور على جمعة بالعديد من الآراء الناضجة والمجددة.

المعينيين فى مجلس النواب.. المستشار إبراهيم الهنيدي

مسيرة حافلة للمستشار إبراهيم الهنيدي، الذى تولى منصب وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب فى حكومة المهندس إبراهيم محلب، كما تولى منصب النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وتلى ذلك توليه رئاسة لجنة شئون الأحزاب، وفقًا لبحث قمنا به، كما تولى منصب النائب الأول لرئيس محكمة النقض، ويمتلك المستشار إبراهيم هنيدى، مخزون هائل من المعلومات المتعلقة بالقانون والدستور.

المعينون فى النواب.. إيمان العجوز

المهندسة إيمان العجوز، تتولى حاليًا منصب الأمين العام لنقابة شركة بتروجيت، وهى مقرر للجنة شباب المهندسين على مستوى جمهورية مصر العربية، وتشارك بشكل دائم فى العديد من الفعاليات العمالية والنقابية فى مصر، وتولى العجوز أهتمامًا بالغًا بالشأن العام، ولها دور فعال فى العمل المجتمعى بشكل عام.

المعينون فى النواب.. حسام غالى

حسام غالى، الملقب بـ "الكابيتانو"، هو أحد أبرز لاعبى الأهلى طوال تاريخه، وخاض من قبل تجربة احترافية فى العديد من الأندية الأوربية، مثل توتنهام الإنجليزى، ويعد حسام غالى محبوب الجماهير الأهلاوية بشكلٍ عام، حيث ساهم فى حصد الكثير من البطولات للقلعة الحمراء.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المعينين فى البرلمان المقبل 2021 يبلغ 28 عضو، وسوف ننشر تباعًا الأسماء الأخرى، إلى جانب ملخصًا تعريفيًا لكل نائب ومسيرته قبل التعيين.