السعودية تكشف تفاصيل حادث انقلاب حافلة المعتمرين المصريين

شهدت المملكة العربية السعودية حادث أليم، صباح اليوم الأربعاء، حيث انقلبت حافلة للمعتمرين المصريين وهم في طريقهم لأداء العمرة.

تفاصيل انقلاب الحافلة بالمعتمرين

أوضح عادل حنفي، نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، تفاصيل حادث انقلاب حافلة المعتمرين المصريين وهم فى طريقهم لأداء العمرة، حيث انقلبت على بعد ٣١٠ كم من مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية.

وكشف حنفي، عن أعداد ضحايا الحادث الذي تابعه العديد من الوطن العربي عن كثب، حيث أسفر عن إصابة 16 شخص من المعتمرين المصرين، وتوفي 3 أفراد.

تواصلت القنصلية مع السلطات المحلية في المملكة العربية السعودية، لإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بنقل الجثامين إلى مصر، ومتابعة حالات المصابين لتقديم الدعم لهم.

موعد وصول الجثامين

تعمل المملكة على نقل الجثامين في أسرع وقت ممكن، حيث تنتقل جثامين في الطريق من تبوك إلى جدة، ومن ثم يتم نقلها إلى مطار القاهرة، ومن المنتظر أن تصل غدًا الخميس.