صور.. حملات لرفع السيارات المهملة من شوارع الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - شنت محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع الإدارة العامة للورش والمشروعات، اليوم الأربعاء، حملة لرفع السيارات المتروكة والمهملة بشوارع أحياء الجمرك والعجمى، تم خلالها رفع 28 سيارة وإيداعها بوحدة التحفظ والإيداع بمنطقة أم زغيو.





يأتى هذا تنفيذًا لقرار محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رقم 684 لسنة 2020، والذى ينص على رفع السيارات المتهالكة والمتروكة على جانبى الطرق ويشمل القرار عدم الإفراج عن تلك السيارات إلا بعد تقديم مالكها الأوراق الخاصة وإثبات ملكيتها وسداد الغرامة الخاصة بها، لتشويه المظهر الحضارى والجمالى.

من جانبه قال علاء يوسف، رئيس حى وسط، أنه وجرى رفع 9 سيارات متهالكة، من شوارع باب شرق والعطارين، بواقع 4 سيارات بمعرفة أصحابها، و5 أخرى بمعرفة اللجنة المختصة بالحى.

وأوضح رجب عبد الرازق، رئيس حى الجمرك، أنه جرى رفع 13 سيارات متهالكة ومتروكة على جانبى الطريق بشوارع الفراهدة وعبد المنعم والخديوى، أمام مسجد المنير، منطقة اللبان، بالتنسيق مع الإدارة العامة للورش والمشروعات.

وفى نفس السياق، قام حى المنتزه ثان، بحملة مكبرة بشوارع مصطفى كامل، النبوى المهندس، الملك حفنى، المعهد الدينى، شارع أبو قير، حيث تم رفع عدد 6 من السيارات المتهالكة والمتروكة على جانبى الطريق.