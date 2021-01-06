الأنبا بولا يرأس قداس الميلاد فى طنطا

جدة - نرمين السيد - بدأ الأنبا بولا مطران إيبارشية طنطا، منذ قليل، صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة مارجرجس والشهداء الأبرار بأبى النجا بطنطا.



جدة - نرمين السيد - بدأ الأنبا بولا مطران إيبارشية طنطا، منذ قليل، صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة مارجرجس والشهداء الأبرار بأبى النجا بطنطا. ويشارك فى القداس عدد من كهنة الإيبارشية ودون حضور شعبى.

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