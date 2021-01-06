وزيرة التعليم فى موريشيوس تبحث مع سفيرة مصر سبل التعاون

جدة - نرمين السيد - وأشادت "دوكان" بالمنح والدورات التدريبية المقدمة من الحكومة المصرية، والتى استفادت منها الكوادر الموريشية خلال السنوات الأخيرة، معربة عن تطلعها إلى استئناف تلك المنح بعد انقضاء جائحة كورونا.

وأشارت إلى رغبة بلادها فى الاستفادة من الخبرات المصرية، فى مجال التطبيقات الرقمية وتعليم اللغة العربية، التى تشهد إقبالاً على دراستها من طلاب مرحلة التعليم الثانوى فى موريشيوس.

ومن جانبها، أكدت السفيرة د. علياء برهان، أهمية تطوير العلاقات الثنائية فى مجالات التعليم والتدريب، مقترحة فى هذا الإطار تحديث مذكرة التفاهم القائمة بين البلديّن لتعكس الآفاق الجديدة للتعاون فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجى والتطبيقات الرقمية وبناء القدرات والمنح والبرامج التدريبية.

كما أعربت عن تطلعها لمواصلة الجهد من أجل تعزيز فرص التعاون المثمر فى تلك المجالات خلال السنوات القادمة بما يعود بالنفع على الدولتيّن.