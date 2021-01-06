جدة - نرمين السيد - قاد اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة، على المنشآت والمطاعم والمحال، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".





شارك فى الحملة ممثلين عن كل من الطب البيطرى والصحة والقوى العاملة ورخص المحلات والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق والأزمات والكوارث والرصد البيئى. وتوجهت الحملة إلى شارع سعد زغلول بمنطقة محطة الرمل، وسط المدينة، وخلالها تم التفتيش على عدد 11 من المحال التجارية والمطاعم والكافيهات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 11 من المحال التجارية والمطاعم والكافيهات، وتحصيل غرامة مالية بإجمالى 46 ألف جنيه، وجرى تحرير 86 محضر متنوع، و13 إنذار لمخالفة قوانين العمل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 46 ألف جنيه غرامات لعدم تطبيق إجراءات مواجهة كورونا بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.