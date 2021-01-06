نجوى إبراهيم تتعافى من إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم، تعافيها من فيروس كورونا، بعد إعلان إصابتها الأسبوع الماضي وعزل نفسها بالمنزل متبعة البروتوكول العلاجي، حتى أجرت مسحة طبية وجاءت نتيجتها سلبية.

وقالت: "الحمد لله وأتمنى الشفاء العاجل لكل مصابي فيروس كورونا وإن شاء لله سنة خير وصحة على كل الناس وربنا يحمي بلدنا دائما من كل شر وشكرا من قلبي لكل الطيبين اللي بيدعوا لبعض لما يعرفوا ان فيه حد في شدة».

وشهدت الأيام الماضية إصابة مقدمى برنامج "التاسعة" بفيروس كورونا وهم الإعلامية دينا عبد الكريم، والتي أعلنت تعافيها من الفيروس قبل أيام، تبعها الإعلان عن إصابة وائل الإبراشي.