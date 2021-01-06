عبد الصادق الشوربجي يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

يتقدم عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والشعب المصري مسلمين وأقباطا، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيًا المولي عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار على بلدنا الحبيب وأن يحفظه من كل مكروه وشر .
واكد الشوربجى على قوة الروابط الوثيقة الأصيلة التي تربط بين أبناء الشعب المصري والتي تجعل منه نسيجًا واحدًا متحدًا يصعب اختراقه.
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