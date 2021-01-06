التأمين الصحي: حظر التصوير داخل المستشفيات ومنع دخول الموبايل لغرف الرعاية المركزة

أصدرت الهيئة العامة للتأمين الصحى قرارا بحظر التصوير تمامًا داخل المستشفيات سواء كان فوتوغرافيا أو فيديو، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
كما قررت بعدم السماح بوجود أجهزة هاتف محمول للمرضى بأقسام الرعاية المركزة لأى سبب من الأسباب.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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