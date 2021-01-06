رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

هنأ الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا دوام الصحة والعافية لشركاء الوطن من أقباط مصر داعيًا الله أن يُديم على أبناء مصرنا الحبيبة الصحة والأمان.
كما هنأ السبكي كل الأطقم الطبية والعاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها بالمحافظات من الأقباط، متمنيًا أن تأتي الأعياد بالصحة والخير والبركات على الجميع، داعيًا الله تعالى أن يكلل جهود العلماء بالنجاح في التوصل إلى لقاح آمن ينهي كابوس كورونا المزعج الذي غير حياة البشرية.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية إلي قيم التسامح والترابط التى ستبقي وستظل عنوان الوحدة والتآخي الذي يجمع كل الشعب المصري في إطار واحد ونسيج واحد ، مؤكدًا أن الدولة المصرية تضرب مثالا عظيما في تكاتف الأطقم الطبية من مسلمين وأقباط في التصدي لفيروس كورونا، متمنيًا أن يحفظ الله مصر حكومة وشعبًا مسلمين وأقباطا، ونعبر جائحة كورونا بصحة ورخاء وأمان.
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