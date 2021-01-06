نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عروض 2021 لتمويل السيارات بدون تحويل راتب وأقل هامش ربح في المقال التالي

عمر شويل - جدة حدث عروض 2021 لتمويل السيارات بدون تحويل راتب حيث أن البنوك تقوم بتقديم باقات متنوعة تتعلق بتمويل السيارات، لكلاً من الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة، فنحن نعلم أن السيارة من الأشياء الأساسية، لنوفر كافة الاحتياجات اليومية، لذا يوجد الكثير من الأسر تبحث دائماً عن الحصول على تمويل للسيارات، دون تحويل راتب، من خلال العديد من البنوك المتنوعة، والبنوك تتنافس من خلال ما تقدمه من مزايا وخدمات لقرض السيارة بنسبة ربح متنوعة، وفترة سداد تجذب لها الكثير من العملاء، وتطلب من العملاء بعض الأوراق وتنطبق عليهم بعض الشروط، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم عروض متميزة لتمويل السيارات الحديثة لعام 2021 تابعوا معنا .

أرخص عروض تمويل سيارات بدون تحويل راتب

يوجد عدد كبير من البنوك التي يستطيع العميل من خلاله أن يحصل على تمويل خاص بشراء السيارات دون أن تشترط على العميل القيام بتحويل الرواتب للبنك، ومن بينها:

بنك القاهرة

أتاح بنك القاهرة بقرض يقدر بقيمة تبدأ 15000 جنيه، وتصل حتى 2 مليون جنيه، ويمنح بنك القاهرة فترة سداد تبدأ من سنة وتصل حتى 7 سنوات، ولكنه يستثنى السيارات الصيني قد تصل لـ5 سنوات، وتوفر هامش ربح يبدأ من 15 حتى 20 %، واشترطت أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري يتراوح ما بين 2000 جنيه وحتى 300000 جنيه، التمويل لا يشمل أصحاب الأوعية الادخارية سواء شهادات أو ودائع، وعلى أن لا يقل سنه عن 21 عام ولا يزيد عن 65 عام.

بنك الاستثمار العربي

يوفر البنك قروض بقيمة 600000 جنيه، ومدة سداد تصل لسبع سنوات، وبهامش ربح 16 بالمائة، لا يقل عمر المتقدم بالحصول على القرض عن 21 عام ولا يزيد عن 60 عام، حتى انتهاء فترة سداد القرض، وعلى أن يكون الدخل الشهري له لا يقل عن 5000 جنيه، على أن لا تقل مدته عمله في الوظيفة عن ثلاثة أشهر.

بنك الإسكندرية

من أهم البنوك الشهيرة بمصر والتي تتسم بسمعة طيبة فيما تقدمه من عروض، كما أنها من بين البنوك التي تقوم بتقديم تمويلات متنوعة للسيارات دون أن تطلب من العميل أن يقوم بتحويل راتب وأطول مدة سداد.