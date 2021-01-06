انت الان تتابع تفاصيل خبر 4 حالات لمنح الموظف إجازة استثنائية مدفوعة الأجر براتب كامل بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 719 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا نموذج طلب إجازة استثنائية مدفوعة الأجر، وذلك بناءً على التعليمات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء في القرار رقم 719 لعام 2020، والذي نص على أنه يصرح لجميع الخاضعين للمادة الثانية من القرار والذين تسمح طبيعة عملهم بعدم الوجود في مقر العمل أو قيام باقي الموظفين بالقيام بأعمالهم، يسمح لهم بالتناوب يومياً أو أسبوعياً وبحسب ما يحدده رئيس العمل.

4 حالات لمنح الموظف إجازة استثنائية مدفوعة الأجر

كما نص القرار على منح إجازات استثنائية لـ 4 فئات وتكون هذه الإجازات مدفوعة الأجر، وجاءت هذه الفئات الأربعة كما يلي:

1- منح أي موظف مصاب بمرض مزمن إجازة استثنائية، وفق ما هو مثبت في ملفه الوظيفي وطوال فترة سريان القرار.

2- منح الموظفين المصابين بأمراض غير مزمنة إجازات استثنائية، ولكن يجب أن يكون هناك تقرير صادر من مستشفى حكومي باستحقاقه للإجازة.

3- كذلك يمح الموظف المخالط لمريض مصاب بمرض معدي إجازة، بالمدة التي يحددها التقرير الطبي.

4- الموظفة الحامل التي ترعى طفل أو أكثر من طفل يقل عمره 12 سنة.

وهذا هو النموذج الخاص بالإجازات الإستثنائية.

ويذكر أن وزارة التربية والتعليم قررت تفعيل قرارات مجلس الوزراء والخاصة بالإجازات الإستثنائية اعتباراص من 2 يناير الجاري، وذلك بعد قرارات تأجيل الإمتحانات لما بعد إجازة منتصف العام، بعد 20 فبراير القام، كما قررت الوزارة أيضاً وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يكون امتحان الصف الأول والثاني الثانوي منزلياً من خلال التابلت.

اقرأ أيضاً:

“بيان رسمي” سعر أسطوانة البوتاجاز اليوم

أسعار البنزين الجديدة بدايةً من اليوم وحتى نهاية مارس المقبل

تخريد السيارات التي مر عليها 20 سنة و12 نوع من السيارات ستتحول لخردة

قرارات الأزهر بشأن منح العاملين به إجازة استثنائية

وفي سياق أصدر الأزهر الشريف عدة قرارات بهذا الشأن والتي جاءت كالتالي:

1- منح إجازة استثنائية للموظفة الحامل والتي تعول أطفال أقل من 8 سنوات.

2- الإلتزام بالعمل ثلاثة أيام فقط أسبوعياً والعمل بنظام التناوب بين العاملين.

3- ضرورة إلتزام المعلمين العاملين بالأزهر الشريف بالتواصل مع الطلاب إلكترونياً، ومراجعة مناهج الفصل الدراسي الأول ومتابعة ذلك.

4- غلق جميع مراكز الأسئلة وتجميعها وتشميعها ووضعها في المطابع السرية، والإكتفاء بالحراسات الخاصة وعمال النوبتجيات.

5- إرجاء كافة أعمال الكنترولات للشهادة الإعدادية والإبتدائية لحين إشعار آخر.

6- الإعتداد بنتائج جميع المواد الغير مضافة إلى المجموع وتم اختبار الطلاب بها واعتماد نتائجها.