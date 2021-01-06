انت الان تتابع تفاصيل خبر ببولاق الدكرور ووسط أزمة كورونا .. أجهزة الأمن تغلق سنتر تعليمي لأسباب أخرى والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قامت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة المهندس “عبد الله نور”، بإغلاق سنتر تعليمي بحي بولاق الدكرور، يقدم الشيشة والمشروبات بقائمة الأسعار للطلاب، وقامت الحملة بتشميع سنتر التوني التعليمي، كما قامت بالتعاون مع شرطة المرافق باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ومصادرة الأدوات، وجاء هذا بناء على التوجيهات الصادرة من السيد محافظ الجيزة، اللواء “أحمد راشد”، والذي وجه بضرورة استمرار شن الحملات على مراكز الدروس الخصوصية وغلقها.

أجهزة الأمن تغلق سنتر تعليمي

هذا وقامت الحملة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تجاه المخالفين، كما قامت بمصادرة الأدوات المستخدمة لتقديم الشيشة والمشروبات للطلاب، بجانب مصادرة 245 كرسي، ثم شمعت السنتر وحظرت فتحه مجددًا، وجاءت الصور التي تم إلتقاطها لتوثيق الحدث كالتالي:

إغلاق مراكز الدروس الخصوصية

هذا ويذكر أن قوات الأمن قد قامت على مدار الفترة الماضية، بغلق نحو 18 مركز للدروس الخصوصية في المراكز والأحياء التابعة لمحافظة الجيزة، وقد جاء هذا بناء على التوجيهات الصادرة من المهندس “مصطفى مدبولي”، رئيس الوزراء، والذي أكد على ضرورة القضاء على ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية، والاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أشارت إليها الصحة، لمواجهة أزمة انتشار كورونا المستجد.

وخلال التصريحات التي قام بها محافظ الجيزة، اللواء “أحمد راشد”، فقد أوضح أن مراكز الدروس الخصوصية التي اتخذت قوات الأمن إجراء غلقها بالفترة الأخيرة، تقع بجوار عدد من المدارس القائمة بمنطقة شمال الجيزة وأحياء الدقي والوراق والعجوزة والطالبية والحوامدية ومراكز أوسيم، ويأتي هذا في ظل الجهود التي تبذلها المحافظة، للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، والتي تتسبب في إحداث أضرار بالغة لأولياء الأمور بالإضافة إلى المنظومة التعليمية، خاصة خطة التطوير التي بدأ وزير التعليم في تطبيقها على مدار السنوات القليلة الماضية، والتي تهدف في المقام الأول إلى النهوض بالمنظومة.