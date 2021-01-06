عاجل.. الرئيس السيسى يهنئ الشعب المصرى بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "كل عام والشعب المصرى بخير بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، التى تؤكد أن مصر قلعة الوطنية، وأن شعبها ما زال وسيبقى دائمًا يضرب المثُل العظيمة والفريدة فى التعايش بين مختلف العقائد والأديان بودٍ عميق ووحدة صلبة، كل عام وأنتم بخير، تحيا مصر".

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