غلق طريق الإسكندرية الصحراوى بسبب الشبورة

جدة - نرمين السيد - وطالبت الإدارة العامة للمرور، قائدى المركبات، الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم. كانت الإدارة العامة للمرور، أغلقت فى وقت سابق، طريق العلمين الصحراوى، بسبب وجود شبورة أيضا.

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