بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس يرأس صلاة عيد الظهور الإلهى

جدة - نرمين السيد - ترأس صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس ثيودروس الثانى، قداسا فى كنيسة بشارة العذراء مريم فى المقر البطريركى بالإسكندرية، بمناسبة عيد الظهور الإلهى.





وفى كلمتة قال البابا ثيودروس: "من هذه المدينة العظيمة، مدينة بالإسكندرية، أود أن أشكر الله أن كنائسنا مفتوحة، بسماح من سلطات الدولة التى لم تعلن إغلاق أماكن العبادة. وأنتهز هذه الفرصة لأحَيى إخوتنا فى كل مكان فى الكون الذين يحتفلون ويفرحون اليوم معنا. لكن هناك آخرون حزينون فى وطنهم لكن نعمة الله ستحل فى قلوبهم، كما أن هناك يأملون بغد أفضل".

كما قال: "نرجو أن تكون بركة الله معنا، نرجو أن تأتى الأيام الخوالى مرة أخرى، ولنتمكن جميعًا- كعائلة- دائمًا من الحصول على بركة المسيح. لأن الشعور بالوحدة يتعب الإنسان. عندما نكون جميعًا معًا تكون الجنة على الأرض".

وأضاف قائلا: "متمنيًا أن تمنح نعمة يسوع المسيح المُعَمَد، شجاعة ورجاء ونورًا فى ظلمات الوباء- التى تعم فى ضعف الأمل.. لندع البحر الأبيض المتوسط الذى تم تقديسه لسنوات عديدة، أن يبعث اليوم برسالة مصالحة بين الشعوب، حيث كنا كل عام فى هذا العيد نقوم بإلقاء الصليب فيه ليتبارك بوجود أكليروس بطريركيتنا فى الإسكندرية وجموع المؤمنين. أما هذا العام وبسبب وباء كورونا ومنعا للتجمعات لعدم انتشار الوباء لم نقم بهذا التقليد المبارك. وللجميع بركتى الرسولية فى عيد الظهور الإلهى".