السيسي يهنئ الشعب بعيد الميلاد: مصر قلعة الوطنية

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري باحتفالات عيد الميلاد المجيد، قائلًا: «كل عام والشعب المصري بخير بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، التي تؤكد أن مصر قلعة الوطنية».

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عبر حسابه على «تويتر»، الأربعاء: «شعب مصر ما زال -وسيبقى دائماً- يضرب المثُل العظيمة والفريدة في التعايش بين مختلف العقائد والأديان بودٍ عميق ووحدة صلبة، كل عام وأنتم بخير، تحيا مصر».



