حبس التوأم "كريزي وتوينزي" 4 أيام بتهمة التنمر والاعتداء على قيم المجتمع

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس التوأم"كريزى وتوينز" 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالتنمر والاعتداء على قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى. صدر القرار برئاسة المستشار هشام رفعت، رئيس نيابة إمبابة، والذي طلب تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، رصدت مقاطع فيديو على فيس بوك وتيك توك، يظهر فيه شخصين يقومان بالتنمر بالمواطنين ومضايقتهم والسخرية منهم، وتمكنت مديرية أمن الجيزة من تحديدهما وضبطهما.

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