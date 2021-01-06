نستهدف رفع كفاءة الأصول.. محافظ سوهاج ونقيب الزراعيين يفتتحان نادي الزراعيين بحي الكوثر

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين اليوم الاربعاء نادي الزراعيين بحي الكوثر بمدينه «اخميم» وذلك بحضور المهندس خالد عبد الراضي وكيل وزارة الزراعة بسوهاج نقيب الزراعيين بسوهاج المهندس مصطفي عبد الفتاح والساده النواب عن دائرة اخميم بسوهاج.

وتفقد محافظ سوهاج ونقيب الزراعيين والوفد المرافق المركز الطبي للزراعيين بمركز المنشاة والمقام علي مساحة 600 م وجاري الانتهاء من الانشاءات وتفقدا الانشاءات بالمركز الطبي للزراعيين بمدينة المنشاة ومتابعة سير الانشاءات بك ويقام علي مساحة 400 متر.

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين في تصريحات صحفية الأربعاء ان ذلك يأتي في إطار استغلال اصول النقابة وادارتها ادارة استثمارية بما يعود بالنفع على المهندسين الزراعيين واسرهم، مشيرا إلي أن الدولة بمؤسساتها الحكومية أو النقابات المهنية تعمل علي رفع كفاءة إستخدام الأصول بما ينعكس علي تقديم خدمات حقيقية.

وأشاد «خليفة»، بدور الزراعيين في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة رغم ما تواجه مصر والعالم من تحديات تتعلق بإنتشار جائحة كورونا، موضحا ان القطاع الوحيد الذي تحمل كل هذه التحديات ليكون أحد أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية انعكست علي زيادة الصادرات الزراعية.

وقدم نقيب الزراعيين التهنئة للمهندسين الزراعيين بسوهاج بافتتاح النادي، والذي اقيم علي مساحة 400 متر ويضم قاعات للمحاضرات والتدريب وقاعات للمناسبات وحديقة للملاهي وملعب خماسي ومسطحات خضراء وكافتيريا وذلك لخدمة الزراعيين واسرهم وكذلك المجتمع المحيط كأحد أدوار النقابة اجتماعيا.