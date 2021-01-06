أعاده الله بالتماسك والترابط على شعب مصر الأصيل.. انتصار السيسي تهنئ المصريين بعيد الميلاد

هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد. وكتبت السيدة انتصار السيسي على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أتقدم بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أعاده الله علينا بالخير والسلامة والمحبة والمزيد من التماسك والترابط على شعب مصر الأصيل". كل عام وأنتم بخير.

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