السيسي يهنئ المصريين بمناسبة عيد الميلاد.. ويؤكد: مصر قلعة الوطنية

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكتب الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كل عام والشعب المصري بخير بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، التي تؤكد أن مصر قلعة الوطنية، وأن شعبها ما زال -وسيبقى دائمًا- يضرب المثُل العظيمة والفريدة في التعايش بين مختلف العقائد والأديان بودٍ عميق ووحدة صلبة".

كل عام وأنتم بخير، وتحيا مصر.