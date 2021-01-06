السيسي يهنئ المصريين بمناسبة عيد الميلاد.. ويؤكد: مصر قلعة الوطنية

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وكتب الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كل عام والشعب المصري بخير بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، التي تؤكد أن مصر قلعة الوطنية، وأن شعبها ما زال -وسيبقى دائمًا- يضرب المثُل العظيمة والفريدة في التعايش بين مختلف العقائد والأديان بودٍ عميق ووحدة صلبة".
كل عام وأنتم بخير، وتحيا مصر.
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