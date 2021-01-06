قنصل مصر بميلانو ينقل تهنئة الرئيس للجالية المصرية المسيحية بشمال إيطاليا

جدة - نرمين السيد - نقل القنصل العام فى ميلانو ايهاب أبو سريع، تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى الجالية المصرية المسيحية بشمال إيطاليا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، خلال الزيارة التى قام بها للأنبا أنطونيو أسقف إيبارشية ميلانو وتوابعها، بمقر كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس الأنبا أنطونيوس فى ميلانو.





وأكد القنصل العام حرص القنصلية على مشاركة أبناء الجالية المصرية المسيحية بشمال إيطاليا، فى الاحتفال بمناسبة عيد الميلاد المجيد. كما تقدم بخالص التهنئة نيابة عن أعضاء القنصلية لجميع الإخوة المسيحيين بشمال إيطاليا. ومن جانبه، وجه الأنبا أنطونيو أسقف إيبارشية ميلانو خالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على التهنئة وحرص سيادته الدائم على مشاركة المسيحيين داخل وخارج مصر احتفالاتهم بالأعياد.

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