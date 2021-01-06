فيديو .. الدكتورة ليلى تكلا لـ أيمن عدلى : الشعب المصرى ضرب المثل فى الوحدة

جدة - نرمين السيد - وخلال الحلقة قالت الدكتورة ليلى تكلا إن مصر بلد رائدة فى كل المجالات وتحتاج إلى المزيد من العمل من أجل رفعتها وتقدمها وهذا لن يأتى إلا من خلال مبدعيها ومفكريها وشبابها.
وأضافت أن التحديات الحالية هى الأخطر على الدولة وتحتاج لتكاتف الجميع لمواجهة المؤامرات التى تحاك ضد الدولة المصرية ولكن الشعب المصرى ضرب المثل فى الوحدة والاصطفاف الوطنى.
وطالبت الجميع بالاخلاص فى العمل والتعامل بجدية مع كل التهديدات التى تواجه الأمة المصرية من خلال إعلام قوى ومشروع ثقافى تنويرى يساهم فى غرس القيم لدى أبناء الشعب المصرى.
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